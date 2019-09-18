中國賽》2局只拿14分慘敗 主審質疑中國一哥「根本沒在打比賽」

石宇奇今復出卻慘輸陸光祖，遭主審裁判質疑「根本沒在打比賽」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國男單一哥石宇奇今年在印尼公開賽扭傷造成韌帶撕裂、已陸續缺席多站賽事，不過他今年在超級1000系列的中國公開賽復出，不過竟然只在場上打了15分鐘就以5：21、9：21不敵自家同胞陸光祖，而他2局只拿14分，比賽打到一半還直接被主審質疑他們「真的在打比賽嗎」？

石宇奇在印尼公開賽與丹麥安童森（Anders Antonsen）一役扭傷腳踝、送醫檢查後證實為韌帶撕裂，陸續在日本、泰國公開賽以及世錦賽缺席，不但世界排名被我國一哥周天成超車、掉到世界第三，本週奧運積分排行榜再下滑了4名，現在已經跌至第50。

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石宇奇在受傷當下被教練攙扶下場。（資料照，圖片取自BWF）

先前中國媒體曾報導，石宇奇恐怕會缺席中國公開賽，不過今天他能站上男單32強賽場，對決同胞選手陸光祖，但比賽開打後，石宇奇在速度上就完全跟不上對手，打得意興闌珊，只花了15分鐘就遭直落二吞敗，當石宇奇以相當懸殊的比數丟掉第一局時，主審裁判把石宇奇和陸光祖叫過來，質疑他們是不是根本就沒有在認真比賽？

「當時裁判說你們這樣打，根本就不是在比賽，而我只能跟他解釋，這是比賽，這是我的比賽，我就是想在中國公開賽上打一打...」石宇奇賽後受訪時說道，而談到到底還要多久時間才能恢復狀態時，石宇奇坦言自己目前大概只恢復了6、7成，「還得根據具體的狀況而定，每個人都不一樣，現在沒有特別多的把握會在什麼時候，但現在應該就是不行。 」

傷勢根本還沒完全復原就復出參賽，也讓外界摸不清石宇奇究竟有什麼樣的打算？石宇奇則表示，「我就是想來看下自己恢復了多少，倒不是為了粉絲打球，當然大家能來我還是很開心的。」

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