中職》樂天近年國際體壇大灑幣 日媒推測進軍台灣理由

樂天金鷲2月曾來台進行交流賽，宋家豪（右2）也有出場。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日媒報導日資樂天集團在桃猿轉售案有重大進展，兩方將在明天召開記者會說明，樂天近年在國際體壇動作頻頻，橫跨西甲和NBA等等，如今更有望進軍台灣職業球隊。

樂天集團在1997年設立，在網路購物還不普及的時代中，創立網路購物商場「樂天市場」，2000年正式上市，在職業運動事業擁有宋家豪效力的東北樂天金鷲，還有日本足球聯賽J1的神戶勝利船隊，企業資本額2059億2400萬日元（約589億4109萬台幣）。

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2016年起，樂天集團啟動海外體育界的投資，該年11月和西甲豪門巴塞隆納以每年5500萬歐元（約18億台幣）買下球衣廣告。2017年9月，再砸3年6000萬美元（約18億台幣）買下NBA勇士隊球衣廣告。

此外，樂天也買下日本國內NBA從2017-18年球季起的獨家轉播權，總計5年2億2500萬美元（約70億台幣），每年播放超過200場比賽，搭上日本隊打進世界盃，還有八村壘加入NBA的熱潮。

樂天將進軍台灣球界，日媒認為藉由兼具人氣和實力的桃猿，對擴展在台業務有幫忙，在選手育成上，可以透過選手交流強化自家球隊，成為日本年輕球員和教練的「修行場」。

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