2019拿坡里世大運 桃園選手獲5金7銀4銅

桃園市長鄭文燦於市政會議，表揚拿坡里世大運得獎選手。（記者謝武雄攝）

［記者謝武雄／桃園報導］2019世界大學運動會於7月3日到7月14日在義大利南部第一大城拿坡里（或稱為那不勒斯、Napoli） 舉行，台灣有131名選手參加，獲9金13銀10銅佳績，在118個國家名列第7，其中桃園市27位選手在9個項目中，獲得5金7銀4銅佳績，桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表揚得獎選手。

其中體操選手李智凱在鞍馬比賽項目摘下1金1銀1銅，個人獨得3面獎牌，更完成世大運鞍馬二連霸殊榮；蘇柏亞在跆拳道對打53公斤級決賽，擊敗南韓河敏娜贏得金牌；魏均珩、彭家楙則在射箭反曲弓混雙金牌戰決賽奪金；余艾玟在男女混雙10公尺空氣手槍賽，面對資格賽名列第一南韓隊毫不退卻，最後終於奪冠。

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另陳柏凱、黃聖鵬、蘇佳恩在跆拳道品勢項目摘銀；射擊項目則是蔡儀婷、陳妘筠奪得銀牌；此外，侯光武、何嘉欣、張政壕、李孟恩在跆拳道對打項目奪銅，桌球項目則是蘇珮綾得到銅牌。

鄭文燦說，獲前6名的選手，市府將依據「桃園市大專院校以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」發給獎勵金，第一名10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元，總計將發出156萬的獎勵金，鼓勵所有得獎選手。

鄭文燦說，桃園推動不少培育選手計畫，對於提高選手的對戰能力、國際比賽的經驗與激發體能等都有顯著成效。而今年全國運動會將於10月19日在桃園舉行，希望桃園隊憑藉在地優勢獲得更好的成績。

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