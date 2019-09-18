馬拉松》全台唯一！跨海＋跳島馬拉松在澎湖

菊島澎湖馬拉松將在11月登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019菊島澎湖馬拉松將在11月3日起跑，今特別邀請金曲歌后艾怡良、超馬好手林義傑和混血甜心跑者雷理莎一同站台，邀請民眾一同享受澎湖風光。

這次的菊島澎湖馬拉松具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，且為國內唯一的跨海、跳島馬拉松。今年的賽事，除了個人賽事外，還有4人42公里的接力賽，另外主辦單位特別在補給站提供當地美食，還邀請金曲歌后艾怡良在賽後演唱會中獻唱，艾怡良表示，自己已經準備好多首活力四射的快歌，為跑者們加油打氣。

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對於澎湖相當熟悉的林義傑笑稱，自己到過澎湖很多次，閉著眼睛都能跑，但他提到，當地秋冬東北季風很大，對於跑者是相當大的挑戰。至於這次是否參賽，他透漏自己會擔任攝影師，幫大家捕捉最美畫面。

混血美女跑者雷理莎，這次的澎湖馬將參與半馬賽事，她表示，接下來她將前往日本大阪挑戰自己生涯初馬，透過這次澎湖馬來備戰，對於補給站美食，她笑說：「真的很想吃，可是又要顧及成績，可能會塞個花枝丸後繼續跑。」

菊島澎湖馬拉松將在11月登場，今邀請雷理莎（右1）、艾怡良（右2）及林義傑（左1）擔任活動嘉賓。（記者粘藐云攝）

菊島澎湖馬拉松將在11月登場，今邀請雷理莎（右1）、艾怡良（右2）及林義傑（左1）擔任活動嘉賓。（記者粘藐云攝）

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