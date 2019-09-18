網球》謝淑薇未能再度逆轉勝 大阪女單16強止步

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日本大阪進行的泛太平洋女網賽，謝淑薇未能再度上演3盤逆轉勝好戲，3：6、6：1、2：6不敵今年美網女單8強的比利時悍將梅騰絲（Elise Mertens），小薇單打16強止步，只能專心拚雙打。

這項Premier等級WTA女網大賽，總獎金達82.3萬美元（約2547萬台幣），目前世界女單排名33的謝淑薇，延續遇強更強的纏鬥本色，初登場後來居上氣走前球后的西班牙長腿美女穆古魯莎（Garbine Muguruza）後，次輪面對暫居職業24席的梅騰絲韌性依舊，儘管小薇3：3開局連遭破發，首盤拱手讓人，第2盤她發動強力反擊，互破後隨即横掃5局，硬是扳回一城。

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戰線拉進決勝盤，小薇第3、4局接連被破發，反攻氣勢意外中斷，儘管1：4落時，第6局她回破止血，可惜關鍵第7局發球又失守，最終第9種子梅騰絲保發關門，成為激戰1小時53分鐘的贏家。

小薇今單雙二連戰，稍事休息還與妹妹謝語倢在雙打首輪登場，對手為波蘭羅索絲卡（Alicja Rosolska）／烏克蘭恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）。

比利時悍將梅騰絲。（資料照，法新社）

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