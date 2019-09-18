高雄海碩男網賽》連3度敗給澳洲老冤家 小胖無緣16強

台灣選手楊宗樺落敗。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋進行，「小胖」楊宗樺單打次輪陷入苦戰，最終6：7（6：8）、3：6不敵（Andrew Harris），抱憾無緣單打16強，也苦吞對戰3連敗。

目前世界男單排名288的楊宗樺，今年已兩度栽在哈里斯拍下，如今再次狹路相逢，坐擁地主優勢的「小胖」復仇心切，首盤互破拉鋸進入搶7，卻錯失5：4領先，失誤連連反遭南半球剋星逆轉搶下，也氣到他摔拍洩恨。次盤楊宗樺又在第2局先被突破，苦苦追趕不成，直落2苦吞交手第3敗，「真的很想贏回來，對方發球很準又具攻擊性，加上開賽時手不小心打到腳，下盤感覺有點無力，搶七該贏未贏，直接影響接下來表現。」

請繼續往下閱讀...

28歲的「小胖」還透露，若單打戰績沒能提升，明年考慮改以雙打為重，「我希望先拚一下明年初澳網大滿貫會外門票，如果不行，感覺雙打還有點競爭力，可能逐漸調整吧。」仍在找尋固定教練的小胖，頻呼：「網球真是用錢堆出來的運動！」好幾年沒跟家裡要錢的他，看到出國比賽的卡費帳單，總會冒出一身冷汗，自嘲還欠前任教頭一屁股債的「小胖」笑說：「若生小孩，男的我一定不讓他練網球。」

台灣選手楊宗樺。（記者黃志源攝）

台灣選手楊宗樺。（記者黃志源攝）

台灣選手楊宗樺。（記者黃志源攝）

澳洲選手哈里斯。（記者黃志源攝）

澳洲選手哈里斯。（記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法