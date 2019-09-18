中職Live》彭政閔新莊最終戰 兄弟 2：0 悍將

第三局：

3局下，高國麟敲二壘安，戴培峰敲飛球出局，李宗賢敲滾地球遭刺殺，楊晉豪擊出二壘方向內野安打，悍將攻占一、三壘，陳品捷敲滾地球出局，3出局，悍將留下殘壘。

第二局：

2局上，林智勝敲二壘安打，陳子豪獲得保送，詹子賢、張志豪連續安打，兄弟打回2分。黃鈞聲短打出局，兄弟跑者攻占二，三壘。岳東華敲內野飛球遭接殺，吳東融挨觸身球，兄弟攻占滿壘，王威晨敲滾地球出局，3出局。

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第一局：

1局上，彭政閔首打席吞下三振。

賽前：

〔體育中心／綜合報導〕今天是中信兄弟老將彭政閔在新莊球場的後一戰，對富邦悍將之戰，他擔任先發第三棒指定打擊。兄弟目前暫居下半季龍頭，與悍將有2.5場勝差。

富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）

中信兄弟洋投萊福力。（記者林正堃攝）

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中信兄弟先發打線：

1.吳東融 2B

2.王威晨 3B

3.彭政閔 DH

4.林智勝 1B

5.陳子豪 RF

6.詹子賢 LF

7.張志豪 CF

8.黃鈞聲 C

9.岳東華 SS

先發：萊福力

富邦悍將先發打線：

1.楊晉豪 2B

2.陳品捷 RF

3.胡金龍 LF

4.林益全 DH

5.林哲瑄 CF

6.范國宸 1B

7.高國麟 3B

8.戴培峰 C

9.李宗賢 SS

先發：羅力

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