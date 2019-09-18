中職Live》彭政閔新莊最終戰 兄弟 2：0 悍將

第三局：
3局下，高國麟敲二壘安，戴培峰敲飛球出局，李宗賢敲滾地球遭刺殺，楊晉豪擊出二壘方向內野安打，悍將攻占一、三壘，陳品捷敲滾地球出局，3出局，悍將留下殘壘。
第二局：
2局上，林智勝敲二壘安打，陳子豪獲得保送，詹子賢、張志豪連續安打，兄弟打回2分。黃鈞聲短打出局，兄弟跑者攻占二，三壘。岳東華敲內野飛球遭接殺，吳東融挨觸身球，兄弟攻占滿壘，王威晨敲滾地球出局，3出局。
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第一局：
1局上，彭政閔首打席吞下三振。
賽前：
〔體育中心／綜合報導〕今天是中信兄弟老將彭政閔在新莊球場的後一戰，對富邦悍將之戰，他擔任先發第三棒指定打擊。兄弟目前暫居下半季龍頭，與悍將有2.5場勝差。
富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）
中信兄弟洋投萊福力。（記者林正堃攝）
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中信兄弟先發打線：
1.吳東融 2B
2.王威晨 3B
3.彭政閔 DH
4.林智勝 1B
5.陳子豪 RF
6.詹子賢 LF
7.張志豪 CF
8.黃鈞聲 C
9.岳東華 SS
先發：萊福力
富邦悍將先發打線：
1.楊晉豪 2B
2.陳品捷 RF
3.胡金龍 LF
4.林益全 DH
5.林哲瑄 CF
6.范國宸 1B
7.高國麟 3B
8.戴培峰 C
9.李宗賢 SS
先發：羅力