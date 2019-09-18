晴時多雲

中職Live》彭政閔新莊最終戰 兄弟 2：0 悍將

2019/09/18 19:37

第三局：

3局下，高國麟敲二壘安，戴培峰敲飛球出局，李宗賢敲滾地球遭刺殺，楊晉豪擊出二壘方向內野安打，悍將攻占一、三壘，陳品捷敲滾地球出局，3出局，悍將留下殘壘。

第二局：

2局上，林智勝敲二壘安打，陳子豪獲得保送，詹子賢、張志豪連續安打，兄弟打回2分。黃鈞聲短打出局，兄弟跑者攻占二，三壘。岳東華敲內野飛球遭接殺，吳東融挨觸身球，兄弟攻占滿壘，王威晨敲滾地球出局，3出局。

第一局：

1局上，彭政閔首打席吞下三振。

賽前：

〔體育中心／綜合報導〕今天是中信兄弟老將彭政閔在新莊球場的後一戰，對富邦悍將之戰，他擔任先發第三棒指定打擊。兄弟目前暫居下半季龍頭，與悍將有2.5場勝差。

富邦悍將先發投手羅力。（記者林正堃攝）

中信兄弟洋投萊福力。（記者林正堃攝）

----

中信兄弟先發打線：

1.吳東融 2B
2.王威晨 3B
3.彭政閔 DH
4.林智勝 1B
5.陳子豪 RF
6.詹子賢 LF
7.張志豪 CF
8.黃鈞聲 C
9.岳東華 SS

先發：萊福力

富邦悍將先發打線：

1.楊晉豪 2B
2.陳品捷 RF
3.胡金龍 LF
4.林益全 DH
5.林哲瑄 CF
6.范國宸 1B
7.高國麟 3B
8.戴培峰 C
9.李宗賢 SS

先發：羅力

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.