中職》金鋒送恰恰行李箱 「讓我陪你到世界各地」

兄弟老將彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，富邦悍將副領隊陳金鋒送給恰恰1個行李箱，做為退休禮物。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕今天是中信兄弟「恰恰」彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，主場的富邦悍將副領隊陳金鋒送給恰恰1個行李箱做為退休禮物，要陪彭政閔出國進修。

3年前陳金鋒退休，彭政閔送給陳金鋒高爾夫球具，陳金鋒表示，這次要回送什麼禮物給恰恰，想了很久才在上禮拜想到，恰恰退休後要出國進修，就送他實用的行李箱。

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這個行李箱除了彭政閔的「23」號，還有陳金鋒的「52」號吊牌，陳金鋒對彭政閔說：「雖然不能陪在你身邊，希望52號代替我一直陪著你。」

兄弟老將彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，悍將球團送上新莊球場本壘板，上面刻上彭政閔在新莊球場留下的23個紀錄。（記者林正堃攝）

陳金鋒和彭政閔是同級生，從三級棒球到成棒、職棒多次一起征戰國際賽，陳金鋒表示，他和恰恰是不同型的球員，不僅是互相學習的對象，當有1個人衝動起來，另一個人總是可以讓他冷靜下來，不需要多說什麼就能了解彼此。

除了陳金鋒的個人禮物，悍將球團送給彭政閔新莊球場本壘板，上面刻上彭政閔在新莊球場留下的23個紀錄。

兄弟老將彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，富邦悍將副領隊陳金鋒送給恰恰1個行李箱，做為退休禮物。（記者林正堃攝）

兄弟老將彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，獲得富邦悍將副領隊陳金鋒送的行李箱。（記者林正堃攝）

兄弟老將彭政閔生涯新莊球場最後1場比賽，和富邦悍將副領隊陳金鋒擁抱。（記者林正堃攝）

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