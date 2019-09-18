中國賽》戴資穎、周天成 明分頭出擊拚8強門票

台灣一哥周天成（左）、台灣一姊戴資穎（右）明天都將出賽。（資料照，路透、法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊在超級1000系列中國羽球公開賽共有5組人馬晉級16強，領軍的一姊戴資穎、一哥周天成明天將各自力拚8強門票，小天預計於早上10點50分登場；小戴預計在晚間7點出擊。

世界排名第4的戴資穎今日首戰以以21：9、21：16解決世界排名32的馬來西亞選手謝抒芽，取得對戰6連勝及女單16強門票，明天預計晚間7點對上左手持拍的日本「羽球正妹」大堀彩，小戴過去5次交手取得全勝。

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世界排名第2的周天成預計早上10點50分出擊，對上世界排名23的中國選手黃宇翔，兩人過去4次交手，各取2勝，但近一次過招在今年全英賽，小天3局落敗，這次將力拚上演復仇記。

至於世界排名29的王子維則要在次輪強碰世界排名第5的中國名將諶龍，賽事預計在下午1點登場，而兩人過去4次交鋒各取2勝，王子維期待延續首戰好狀況，與諶龍一較高低，力拚對戰2連勝。

王齊麟（左）與李洋。（資料照，記者林正堃攝）

男雙部分，「麟洋配」李洋／王齊麟以21：17、21：16力退俄羅斯的伊萬諾夫／索松諾夫，取得對戰3連勝，16強對陣首次對壘的世界排名第5日本組合遠藤大由／渡邊勇大；「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵則要對陣第7種子的印尼組合法賈／阿利安托。

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