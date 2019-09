足球》2019亞洲大學足球錦標賽 首日開戰台日韓三強告捷

台灣隊A游家煌(左二)個人獨進二球。(大會提供)

〔體育中心/綜合報導〕「2019亞洲大學足球錦標賽」首場比賽在台南市立田徑場由日本隊出戰越南隊,日本隊憑藉較優的個人技巧及團體默契以6:0 拿下首場勝利,前鋒齊藤聖七個人踢進二球,賽後他表示由於集訓時間過短還來不及調整至最佳狀態,希望能在最短時間內與隊友培養出最佳默契。而總教練安部久隆特別挑選大一學生前來觀摩其他國家大學的風格與特色,希望能學習到不同的足球技巧。

第二場的阿曼與馬來西亞之戰,雙方激戰全場未能攻下任何分數以和局收場,由台體大為主體的台灣B隊首先迎戰實力不弱的韓國隊,後衛人高馬大的韓國隊讓中華B隊的前鋒在攻勢上頻頻受挫,加上韓國隊攻勢凌厲,個人技巧也相當扎實,終場便以0:4落敗。

首日的壓軸大戲便由台灣A隊與澳門隊擔綱演出,由於中華A隊陣中有不少國首,在實力上略勝一籌,但是澳門隊也不是省油的燈,頻頻以積極的搶點及速度擾亂中華A隊的攻勢,因此也出現許多激烈的肢體衝突,最後在前鋒游家煌的強烈進攻慾望下攻進2球,帶領全隊以4:0 拿下首勝,賽後總教練張武業表示陣中主力球員均趕場出賽,缺乏練習時間,原本擔心他們會因體力狀況不佳而影響場上表現,還好子弟兵的表現沒讓他失望,也非常感謝這些學長們願意返鄉為國效力,希望接下來的賽事也能有更好的表現讓更多台南在地鄉親進場為球員加油打氣

今日成績

日本 vs 越南 6:0

阿曼 vs 馬來西亞 0:0

南韓 vs 台灣B隊 4:0

台灣A隊 vs 澳門 4:0



明日賽程 (地點:臺南市立足球場)

09:30 日本Japan vs 越南Vietnam

11:30 阿曼Oman vs 印尼Indonesia

13:30 南韓South Korea vs 香港Hong Kong

15:30 菲律賓Philippines vs 澳門Macao

台灣A隊陳瑞杰(左二)。(大會提供)

台灣隊A隊姚克綺(中)也貢獻一球。(大會提供)

日本隊18號齊藤聖七(左)。(大會提供)

