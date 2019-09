MLB》達比修沒有極限 美媒：這是本季最瘋狂的數據（影音）

〔體育中心/綜合報導〕日本投手達比修有昨對紅人隊先發7局掉4分,雖然吞下敗投,卻狂飆13次三振,近2場先發飆出27次三振,自從小熊隊1900年以來,只有伍德(Kerry Wood)能在2場內飆更多次三振。

達比修在9月13日對教士隊先發6局飆14次三振,昨對紅人隊7局飆13次三振,還包括小熊隊史最長的連8次三振。有美媒發現,在這兩場先發期間,達比修竟在9局內飆出24次三振,直呼,「這是本季最誇張的數據之一。」

達比修有昨天7局狂飆13K,一度連8K。(資料照,法新社)

達比修在過去12場先發猛飆106次三振,只有7次保送,在過去大聯盟中,只有2002年席林和2016年克蕭能在單季任何12場先發中,投出超過100次三振且少於7次保送,足見達比修近況有多鬼神。

Yu Darvish has 24 strikeouts over his last 9 innings pitched.



By inning:

3 strikeouts

2 strikeouts

2 strikeouts

3 strikeouts

3 strikeouts

3 strikeouts

2 strikeouts

3 strikeouts

3 strikeouts