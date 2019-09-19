MLB》阿隆索刷新大都會隊史紀錄 「法官障礙」剩3轟！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso），在今天球隊以7：4擊敗洛磯隊時，開轟超前大都會隊全隊單季最多轟紀錄，此外這發全壘打也是他本季第49轟，僅差3轟就能夠追平洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）締造的新秀全壘打紀錄。

麥克內爾（Jeff McNeil）今天在首局敲出的全壘打，追平大都會隊在2017年締造的隊史最高224轟，阿隆索第六局的全壘打，更是直接將這個紀錄超越，接下來大都會隊的每支全壘打，都將把隊史的單季全壘打紀錄往上提升。

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麥克內爾敲出本季第22轟，同時也是追平隊史紀錄的單季第224轟。（法新社）

不過這場比賽，大都會隊在9局前都還以3：4落後給洛磯隊，但他們在9局上半靠著拉莫斯（Wilson Ramos）的保送，加上戴維斯（J.D. Davis）、尼莫（Brandon Nimmo）串連安打追平，麥克內爾選到保送擠城滿壘，阿隆索再選一次保送拿下超前分，隨後大都會再靠著卡諾（Robinson Cano）的雙殺打與投手魯戈（Seth Lugo）帶有打點的安打，單局灌進4分，最終就靠著這個半局擊敗洛磯隊。

阿隆索本季的全壘打佔了全隊的22%，49轟也追平馬怪爾（Mark McGwire）的大聯盟歷史第二高的新秀紀錄。同時他還差3支全壘打，就可追平賈吉在2017年的單季52轟新秀紀錄。

阿隆索敲出本季第49轟，同時是破隊史紀錄的單季第225轟。（法新社）

目前大都會隊在外卡仍以3.5場落後給外卡第二名的小熊隊和釀酒人隊。

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