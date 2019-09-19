MLB》紅雀38歲老將比下薛哲 助隊穩住分區龍頭 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀先發老將韋恩萊特（Adam Wainwright）今日對上國民隊發威！主投7局僅失1分飛自責分，比下3屆塞揚獎得主薛哲（Max Scherzer），拿下本季第13勝，更幫助紅雀隊在分區保有2.5場的領先。

韋恩萊特7局好投助隊獲勝。（今日美國）

紅雀隊今天在第3局就靠著小將艾德曼（Tommy Edman）的全壘打突破僵局取得1：0領先，第5局又靠著德容（Paul DeJong）在三壘有人時的滾地球打下第2分。國民隊則在7上靠著透納（Trea Turner）的二壘安打追到1分落後。7下艾德曼馬上再敲出適時安打打回1分保險分，捕手威特斯（Matt Wieters）隨後敲出的2分彈更讓紅雀吃下定心丸，終場紅雀以5：1擊敗國民隊。

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今天單場打進2分打點的艾德曼說：「這場勝利給我們信心能擊敗薛哲與史崔斯柏格 （Stephen Strasburg），這兩位投手都是我們在季後賽必須得擊倒的投手類型。能在現在與這些隊伍對陣對我們來說是很棒的。」

紅雀小將艾德曼。（美聯社）

38歲的韋恩萊特談到自己今天的表現時說：「大概就是保持單純，並找到我應該要成為的樣子，我一整年都在尋找自己該怎麼這樣做，現在我試著去閱讀打者並專注在執行我的投球，同時不去做多餘的事情、想辦法簡化我自己的投球。」

紅雀隊在拿下這場勝利後，在分區以2.5場領先小熊隊與釀酒人隊，而這兩隊稍後都要進行比賽。目前紅雀隊在分區龍頭的領先並不穩固，小熊與釀酒人隊這兩支分區球隊都有可能在賽季的最後幾場比賽追上紅雀，一不小心紅卻可能連季後賽都沒得打。

韋恩萊特說：「我們現在必須拚命去打每一場比賽，我們必須贏下每場球，這是我們應該保持的心態。」

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