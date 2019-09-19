羽球》中秋月餅熱量超高 小戴聽聞嚇呆超萌

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）





〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎在中國羽球公開賽首戰，僅花32分鐘就以21：9、21：16直落二擊敗馬來西亞女將謝抒芽，晉級女單16強。戴資穎賽後表示，這幾天訓練下來，感覺整體都還不錯，更提到常州的食物很合她的胃口。

戴資穎去年在中國公開賽首輪就爆冷出局，今年沒有保分壓力，若是一舉闖進決賽就有機會重返球后寶座。對於這屆中國賽的目標，戴資穎賽後受訪時表示，去年很快就回家了，沒有發揮很好，這次就盡力去表現。

請繼續往下閱讀...

戴資穎也談到常州的食物很符合她的胃口，飯店裡的自助餐還不錯，還提到過中秋節一定要吃月餅，「我比較喜歡吃紅豆餡的月餅，但熱量太高，一天不能吃超過2塊。」

中國混雙組合鄭思維／黃雅瓊曾透露，上下午訓練才能抵一塊月餅的熱量，戴資穎聽聞後嚇了一大跳，「這這這...這這麼多嗎，要這麼多才能抵掉一塊，自己可能要2天。」

小戴的堅實腹肌令人稱羨，是否會受到「月餅」影響，她回應，「可能那邊吃一點，這邊就要少一點，不能兩邊都吃，這樣太多了。」

戴資穎16強戰預計將在今晚7點對上世界排名26的日本選手大堀彩，小戴過去5度對戰取得全勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法