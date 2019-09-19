MLB》坎哈11局再見安氣走皇家 運動家穩坐美聯外卡一（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕暫居美聯外卡第一的運動家，於主場迎戰皇家系列賽第3戰，兩隊正規9局打完戰成0：0平手進入到延長賽，延長11局下半，運動家靠著先發4棒中外野手坎哈（Mark Canha）的再見二壘安打，終場運動家以1：0氣走皇家，運動家除了收下2連勝外，還拿下近9場比賽中的第8勝。

坎哈擊出再見安，幫助運動家以1：0擊敗皇家。（法新社）

兩隊先發投手表現都非常優異，運動家的貝利（Homer Bailey）面對老東家7局僅被敲3安無失分，另外狂飆11次三振，皇家的達菲（Danny Duffy）也同是7局無失分，7局投球內容中更僅被敲2安，另送出6張老K，此兩人皆無關本場比賽勝敗。

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雙殺打是直接瓦解攻勢最大兇手，運動家全場出現2次雙殺打，分別是1和5局下半，皇家則有1次出現在5局上半。皇家得分良機率先產生於7局上半，索勒（Jorge Soler）的二壘安打及戈登（Alex Gordon）被蓄意保送，幫皇家攻佔一二壘得點圈，只可惜這局皇家還是無疾而終。

到了11局上半，皇家再度擁有大好機會攻進超前分，一支安打加上2次保送攻佔滿壘，只可惜攻勢就在美聯全壘打王索勒的揮空三振下扼腕結束。隨後11局下半，運動家逮到機會在一二壘有人的情況下，坎哈一棒推打出一壘邊線穿越的「車布邊」長打打回再見分。

坎哈今日繳出5打數2安打的表現。（法新社）

就在坎哈擊出生涯第4支再見安打之後，運動家在延長11局以1：0氣走上一個半局沒得到分的皇家，也讓運動家目前戰績92勝61敗，排名美聯西區第2，外卡則排名第1，領先第2的光芒2.5場，第3的印地安人3場。

運動家後援投手溫鐸肯（J.B. Wendelken）投1.1局被敲1安，雖有兩次保送但無失分，幸運拿下本季第3勝，皇家牛棚投手哈恩（Jesse Hahn）投0.2局失掉全場唯一1分，吞下本季首敗。

貝利今日投7局無失分，另狂飆11次三振。（美聯社）

達菲投7局僅被敲2安無失分。（美聯社）

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