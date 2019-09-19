MLB》柯爾單季300K達陣！ 太空人成本季首支百勝球隊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊的先發投手柯爾（Gerrit Cole），在今天的比賽中飆出本季第300次三振，率領太空人隊以3：2擊敗遊騎兵隊，拿下賽季第18勝，太空人隊在今天拿下勝利後，也成為本季首支拿到100勝的球隊。

柯爾在賽前已經累積292次三振，今天只要投8K就能夠完成單季300K的成就，他在第六局三振掉韓籍重砲秋信守，成功拿下本場比賽第8K，成為本季第一位單季300K的投手，也是太空人隊史上第三人。

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柯爾送出本季第300K後向現場觀眾致意。（美聯社）

柯爾是自1986年的史考特（Mike Scott）來，再次有太空人隊投手完成單季300K，而太空人隊第一名單季300K的投手是1978-79年的理查（J.R. Richard）。

今天柯爾先發8局飆出10次三振，讓他本季累積19場先發送出雙位數的三振，追平了萊恩（Nolan Ryan）、「巨怪」強森（Randy Johnson）、Sandy Koufax以及馬丁尼茲（Pedro Martinez）所達成的成就，成為大聯盟史上第五人。

本季柯爾先發31場比賽，拿下18勝5敗，防禦率2.61的成績，他投200.1局飆出302次三振，很有可能擊敗自己的隊友韋蘭德（Justin Verlander），拿下生涯首座塞揚獎。

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