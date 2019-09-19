MLB》菜鳥砲管超大支！ 路易斯8場敲5轟助水手4連勝（影音）

路易斯生涯前8場出賽，敲出5發紅不讓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊24歲菜鳥路易斯（Kyle Lewis）自今年9月10日登上大聯盟後，今天出賽生涯第8場比賽，敲出生涯第5發紅不讓，幫助水手終場以4：1擊敗海盜，收下近期的4連勝。驚人的是路易斯生涯前兩戰出賽，共敲2支安打，2支都是全壘打。

2局上半，摩爾（Dylan Moore）在2出局一二壘有人的時候，擊出清壘的二壘安打，打回2分打點，幫助水手先馳得點。4局上半，擔任先發5棒右外野手的路易斯大棒一揮，擊出右外野相反方向的陽春砲，下一棒的墨菲（Tom Murphy）「背靠背」再來一發中間方向的陽春彈，水手取得4分領先。

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（影片來源：大聯盟官網）

海盜攻勢僅在8局下半，塔克（Kyle Tucker）先擊出右外野方向深遠的三壘安打，紐曼（kevin Newman）的滾地球出局送回隊友，攻下全隊第一分，也是唯一1分，最終海盜在主場以1：4不敵水手，苦吞對戰2連敗和近期的5連敗。

水手先發投手Justin Dunn投2局被敲1安，另送出3次保送無失分，接替登板的米隆（Tommy Milone）投5局僅被敲2安無失分，收下本季第4勝，終結者麥基爾（Matt Magill）後援1局被敲2安無失分，收下本季第5次救援成功。

海盜先發投手亞格拉卓（Dario Agrazal）投5局被敲6安失4分，雖有6次三振的表現，但打線不捧場而苦吞本季第5敗。

水手目前戰績64勝88敗，在美聯西區敬陪末座，海盜則是65勝87敗，在國聯中區依舊排名墊底。

墨菲緊接著路易斯之後，「背靠背」開轟。（法新社）

米隆中繼5局0失分收下勝投。（法新社）

亞格拉卓投5局失4分，吞下本場敗投。（今日美國）

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