歐冠》「天使」進兩球弒舊主！ 巴黎3球大勝皇馬

迪馬利亞面對老東家單場攻進2球，幫助大巴黎最終3球大勝皇馬。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃小組首輪賽事，A組雙強直接碰頭，法甲土豪巴黎聖日耳曼主場迎戰13屆歐冠冠軍得主皇家馬德里，「大巴黎」靠著前皇馬球星，綽號「天使」的迪馬利亞（Angel Di Maria）面對老東家不腳軟，單場獨中二元的優異表現，終場以3：0擊潰皇馬，拿下歐冠小組賽開門紅。

比賽第14分鐘，大巴黎左邊衛伯納特（Juan Bernat）助攻給禁區內的迪馬利亞，天使選擇攻擊近柱，球穿過皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的攔阻破網，大巴黎先馳得點。

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比賽第33分鐘，又是迪馬利亞建功！他在禁區外接球後，直接起大腳遠射，球直竄球門右側立柱進網，天使上半場即達成「梅開二度」。隨後比賽第35分鐘，皇馬的「威爾斯一哥」貝爾（Gareth Bale）吊門進球，只是裁判經VAR重播改判為手球，因此進球遭沒收。

貝爾的進球經VAR重播輔助判決為手球，因此進球被取消。（法新社）

大巴黎帶著2球領先進到下半場，直到比賽第91分鐘，巴黎右後衛穆尼爾再下一球錦上添花，終場大巴黎以3：0輕取皇馬。除了迪馬利亞單場進2球外，伯納特也單場送出2次助攻。此外，另一位皇馬舊將，大巴黎今夏新找來的門神納瓦斯（Keylor Navas）全場力保球門不失，同是巴黎致勝的關鍵因子。

本場比賽大巴黎鋒線缺少3員大將，分別是內馬爾（Neymar）被歐足聯禁賽，姆巴佩（Kylian Mbappé）及卡瓦尼（Edinson Cavani）則還在傷兵名單中尚未歸隊。缺少了前場明星「三叉戟」的大巴黎還能戰勝皇馬，對於隊內氣勢將有相當大的提升，全隊將繼續瞄準隊史首座歐冠獎盃。

西班牙邊後衛伯納特，單場送出兩次助攻。（法新社）

前皇馬門神納瓦斯，今夏來到大巴黎後，在歐冠首戰就對上前東家，並且成功完封。（法新社）

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