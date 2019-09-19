歐冠》2球落後不要緊！ 馬競終場前扳平祖文

赫雷拉在比賽終了前，利用角球機會頭槌攻進追平分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽首輪，D組重頭戲馬德里競技主場迎戰祖文特斯，祖文特斯先是攻進2球，隨後馬競靠著薩維奇（Stefan Savić）和赫雷拉（Héctor Herrera）的進球扳平比數，最終兩隊戰成2：2平手。

上半場兩隊戰成0：0平手，下半場第48分鐘，祖文的瓜德拉多（Juan Cuadrado）在禁區內右側起腳射門攻向遠柱，球直竄球門左上死角，門將只能眼睜睜看著皮球進網，這記漂亮的射門幫助祖文在客場先馳得點。

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比賽第65分鐘，祖文的巴西左邊衛桑德羅（Alex Sandro）在左路傳中，馬圖伊迪（Blaise Matuidi）從中插上頭槌破網，幫助「老婦人」攻下第2顆進球。隨後比賽第70分鐘，馬競的希梅尼茲（José Giménez）頭槌橫傳給中後衛搭檔，薩維奇直接將球頂進球門，幫助主隊扳回一城。

比賽終了前，第90分鐘馬競把握一次角球機會，替補出場的墨西哥前鋒赫雷拉搶點成功，將球頂向球門右側立柱，使祖文的門將完全撲救不及，靠著這顆絕殺追平球，馬競將比分逼成2：2和局，兩隊各得1分積分。

兩隊在上賽季歐冠16強便有過碰頭記錄，首輪在馬競主場，馬競以2：0擊退祖文，但次輪祖文在自家主場大爆發，靠著C羅的「帽子戲法」率領祖文以3：0戰勝馬競，最終兩輪賽事下來祖文特斯以3：2淘汰馬競晉級8強。

瓜德拉多在進球後的慶祝動作。（法新社）

馬競中後衛薩維奇攻進全隊第1顆進球。（美聯社）

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