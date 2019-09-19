路跑》迎接秋冬跑季 台北市政府體育局推出運動熱區跑者系列活動

2019年台北馬拉松論壇以「聚焦城市」、「放眼國際」和「跑出臺北」三大主題邀請各專家學者，分享不同視角的馬拉松經驗 （大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕為將台北市打造成體育園區及運動熱區，台北市政府體育局在2019年4月至12月規劃路跑、運動貼紮諮詢服務站、舞蹈、運動傷害與防護、運動推廣及幼兒足球等六大類共145堂系列課程，邀請市民朋友於平日晚上一同來感受運動的魅力、加入規律運動的行列。

台北市運動熱區系列課程自4月截至目前為止，參與人數達2758人，而秋冬跑季即將來臨，晚間在台北田徑場週邊聚集眾多市民「熱跑」，人口密集程度就像「運動夜市」。

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2019年北市運動熱區，規劃多項跑者專屬活動，以今年12月台北馬拉松路跑為目標，由李智群教練、陳雅芬教練設計的台北馬訓練營，分為全馬42KM及半馬21KM兩個組別，每組規劃賽前8週完整課程，包含跑步訓練、運動按摩、運動營養、補給攻略等課程，為50位學員客製專屬的訓練計劃。此外，每週一、週四晚上7點至9點 （若遇雨取消）於台北田徑場或暖身場開設免費貼紮諮詢服務站，提供市民及跑者貼紮、冰敷及專業運動相關的防護知識教學等服務，減少跑者運動傷害並建立正確運動防護觀念。

台北馬拉松從1986年首度舉辦，今年取得銅標籤認證，晉升為「世界級城市馬拉松」。此外，「2019台北馬拉松論壇」在10月19日於台北體育館3樓舉行，今年規劃以「聚焦城市」、「放眼國際」和「跑出台北」三大主題邀請12位各領域專家學者、專業跑者、素人跑者及國內各大馬拉松辦理賽事單位，分享不同視角的馬拉松經驗。論壇活動預計規劃上、下午共2場次，每場次將開放150個名額提供線上報名，北市體育局期待藉由論壇活動，萃取專業講者及參與者的分享內容及執行經驗，提供台北馬賽事建議，以期展現城市魅力、走向國際、跑向全世界。

台北市政府體育局將台北田徑場及暖身場空檔時間開放給市民朋友使用，今年也藉由運動熱區活動規劃一系列適合各類型跑者的活動，包含台北馬拉松論壇、台北馬訓練營及貼紮諮服務站，歡迎市民朋友一起來運動。」活動報名連結：http://bit.ly/2019sportshz。

李智群教練針對台北馬訓練營，規劃全馬組42公里共八周的訓練課程（大會提供）

陳雅芬教練針對台北馬訓練營，規劃半馬組21公里共八周的訓練課程（大會提供）

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