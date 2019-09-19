中國賽》台灣一哥周天成直落2擊敗中國黃宇翔 躋身男單8強

周天成晉級8強。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今日在超級1000系列中國羽球公開賽男單次輪上陣，以21：19、21：18擊敗世界排名23的中國選手黃宇翔，報了今年3月全英公開賽輸球之仇，躋身男單8強。

世界排名第2的周天成去年勇闖4強，追平2014年個人最佳成績，進帳8400分積分，本屆將有保分壓力，昨首戰直落2擊敗泰國選手佩爾帕達布。好消息是，小天本季在亞錦賽、新加坡、印尼、台北公開賽首戰都遭遇泰國選手，最後結局都不錯，新加坡、亞錦賽晉級4強；印尼、台北風光稱王。

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周天成生涯與黃宇翔4次交手，各取2勝，近一次過招是在今年全英賽，小天3局落敗。這次周天成首局與黃宇翔你來我往，歷經14次平手，小天雖一度16：18落後，但最後他以5：1攻勢成功先馳得點，並再度祭出招牌怒吼。

周天成及黃宇翔再次局前半段就出現9次平手，即使黃宇翔在技術暫停前取得11：9領先，但小天在下半局提升進攻速度，成功先連拿3分，取得1分領先優勢，狀況再度膠著。而雙方激戰至14平後，周天成又連拿3分，黃宇翔不甘示弱連追2分，小天最終仍有穩住陣腳，以直落2晉級8強。

周天成連過2關後，明日8強對手是世界排名第4丹麥安童森（Anders Antonsen）及世界排名22傑姆克（Rasmus Gemke）之間的勝方。

男雙部分，「麟洋配」李洋／王齊麟首戰以21：17、21：16力退俄羅斯的伊萬諾夫／索松諾夫，取得對戰3連勝，但今日遇上世界排名第5日本的遠藤大由／渡邊勇大，麟洋配以兩個11：21落敗，無緣晉級8強。

周天成晉級8強。（資料照，歐新社）

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