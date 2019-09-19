MLB》簡森救援失敗、光芒延長賽獲勝 洋基無緣今日封王

光芒隊辛苦拿下勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天面對道奇隊，在第九局突破道奇終結者簡森（Kanley Jansen）的封鎖，單局打進2分超前，隨後又在延長賽第11局拿下2分超前，11下驚險關門成功以8：7拿下勝利，這一勝也讓美聯東區龍頭洋基隊無法在今天成功封王。

光芒隊今天在首局就靠著德阿諾德（Travis d'Arnaud）適時安打打回1分，2局下半到齊則靠著馬恩西（Max Muncy）的二壘安打與史密斯（Will Smith）的犧牲打打回3分反超。

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5局上潘姆（Tommy Pham）敲出追平比數的二壘安打，6上光芒代打艾奎拉（Jesus Aguilar）敲出1分打點的超前安，6下佩德森（Joc Pederson）又敲安追平比分，隨後道奇再靠著德阿諾德的捕逸跑回超前分。8局下貝林傑（Cody Bellinger）敲出本季第45轟，幫助道奇打下1分保險分。

簡森救援失敗。（今日美國）

9局上道奇派出終結者簡森上場關門，想不到他在解決掉米德斯（Austin Meadows）後被潘姆打出安打，接著又讓他盜上二壘，球隊也叫出暫停，暫停過後他也沒穩定下來，保送了達菲（Matt Duffy），接著再被崔志萬敲出安打失掉首分，隨後德阿諾德的高飛犧牲打幫助光芒追平比數，簡森也吞下本季第8次救援失敗，這局光芒拿下2分。

雙方延長賽鏖戰到11上，米德斯敲出他本季第32發全壘打幫助光芒超前，隨後潘姆敲出二壘安打，羅伯森（Daniel Robertson）敲出滾地出局，推進跑者上三壘，崔志萬緊接著打出高飛犧牲打，讓光芒單局拿下2分反超。

米德斯敲出本季第32轟，同時也是發超前轟。（今日美國）

11下，道奇隊開啟反撲，一出局後，道奇靠著席格（Corey Seager）的安打，以及光芒右外野手賈西亞（Avisail Garcia）的失誤攻占一、二壘。拉克斯（Gavin Lux）出局後，里歐斯（Edwin Rios）敲出安打讓比分追到1分差，但可惜最後代打的馬丁（Russell Martin）遭到三振，道奇隊無緣拿下比賽的勝利。

賈西亞失誤差點葬送比賽勝利。（法新社）

光芒拿下這場比賽，加上洋基隊今天輸球，因此洋基隊的封王魔術數字依舊停在1，光芒也避免自己在美聯東區遭到淘汰，光芒隊現在在外卡以0.5場領先印地安人隊，今年依然有望打進季後賽。

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