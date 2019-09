中國賽》網前對決佔下風 王子維無緣2連勝諶龍（影音）

王子維落敗。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽進入第二輪的賽程,台灣好手王子維今天迎戰世界排名第五的中國好手諶龍,他以10:21、17:21,直落二被對手解決,無緣前進下一輪的賽事。

王子維在首局被諶龍壓著打,雙方網前多次較量,可惜都給諶龍佔了上風,首局王子維在分數早早被拉開的情況下,以10:21輸掉。第二局王子維重整旗鼓,第二局開局一度遭諶龍拉開到4分差,但在8:11休息結束後,王子維以13:13後追平諶龍,兩人隨後不斷拉鋸,雙方5度打成平手,直到17:17後,諶龍一口氣連拿4分收下比賽。

