中國賽》網前對決佔下風 王子維無緣2連勝諶龍（影音）

王子維落敗。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽進入第二輪的賽程，台灣好手王子維今天迎戰世界排名第五的中國好手諶龍，他以10：21、17：21，直落二被對手解決，無緣前進下一輪的賽事。

王子維在首局被諶龍壓著打，雙方網前多次較量，可惜都給諶龍佔了上風，首局王子維在分數早早被拉開的情況下，以10：21輸掉。第二局王子維重整旗鼓，第二局開局一度遭諶龍拉開到4分差，但在8：11休息結束後，王子維以13：13後追平諶龍，兩人隨後不斷拉鋸，雙方5度打成平手，直到17：17後，諶龍一口氣連拿4分收下比賽。

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這是兩人生涯的第4次交手，上次雙方在泰國公開賽對到，當時王子維以21：13、21：18直落二擊敗諶龍，今天諶龍甜蜜復仇，下一戰將會碰到香港伍家朗與印尼Shesar Hiren Rhustavito間的勝方。

諶龍晉級下一輪。（資料照，取自BWF官網）

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