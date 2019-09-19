電競》2019第11屆IESF世界電競錦標賽 台灣代表隊遴選賽開放報名

2019第11屆IESF世界電競錦標賽 中華代表隊遴選賽開放報名。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019「第11屆世界電子競技錦標賽」（11th Esports World Championship），將在12月11至15日於韓國首爾舉行。

回顧2018年於高雄盛大舉行IESF世界電競錦標賽，台灣代表隊選手與全球48個國家競爭，並在《英雄聯盟》項目摘下銅牌佳績，總成績排名世界第9名，可以說是相當出色。2019年IESF世界電競錦標賽將再度回到韓國首爾進行，本屆IESF世界電競錦標賽將進行三大電競項目，分別是《Dota2》、《鐵拳7》、《世界足球競賽2020》。

請繼續往下閱讀...

中華民國電子競技運動協會將遵循第11屆IESF世界電競錦標賽技術手冊，以公開報名方式遴選《鐵拳7》與《PES 2020》兩大項目之選手，歡迎各路喜愛《鐵拳7》與《世界足球競賽2020》的好手參與遴選賽。另外為符合《Dota2》國際賽之強度，本項目將進行公開招募方式，歡迎全隊選手個人成績達到Divine5 （永垂不朽）以上之隊伍報名參加。

因應本次遴選賽公平與公正性，將全程採用線下賽方式於高雄電競館進行，各項目詳細報名規則如下：

《鐵拳7》（Tekken 7）

鐵拳7預計徵選1名選手，採選拔賽方式，冠軍可獲得預先入選資格，若無法配合則依序遞補。

【相關報名資訊】

1.限具中華民國國籍之國民報名。

2.參加報名之選手需於 2019年12月11日（賽事當日）前年滿 16 歲，即身分證上的出生日期需在 2003年12月10日（含）以前。

3.報名時需於報名網頁上提供姓名、出生年月日、連絡方式、個人信箱等個人資料備審。

4.報名時間：為 2019年9月12日 18:00 起，至9月27日 23:59 止。

5.選拔賽日期：2019年10月6日。

6.選拔賽地點：高雄市苓雅區海邊路15號第五棟（TESL高雄電競館）

7.需配合預計於2019年10月16日舉行台灣代表記者會，若有違反社會善良風俗等不良行為，主辦單位有權取消選手之參賽資格、沒收或收回所有比賽相關獎勵、補助。

報名連結：https://forms.gle/vyHuJzt7TGEW6qgC7

《世界足球競賽2020》（eFootball PES 2020）

PES2020預計徵選1名選手，採選拔賽方式，冠軍可獲得預先入選資格，若無法配合則依序遞補。

【相關報名資訊】

1.限具中華民國國籍之國民報名。

2.參加報名之選手需於 2019年12月11日（賽事當日）前年滿 16 歲，即身分證上的出生日期需在 2003年12月10日（含）以前。

3.報名時需於報名網頁上提供姓名、出生年月日、連絡方式、個人信箱等個人資料備審。

4.報名時間：為 2019年9月12日 18:00 起，至9月27日 23:59 止。

5.選拔賽日期：2019年10月6日。

6.選拔賽地點：高雄市苓雅區海邊路15號第五棟（TESL高雄電競館）

7.需配合預計於2019年10月16日舉行中華台北代表記者會，若有違反社會善良風俗等不良行為，主辦單位有權取消選手之參賽資格、沒收或收回所有比賽相關獎勵、補助。

報名連結：https://forms.gle/zc2y69upGJtFSYZs5

《Dota2》

Dota 2 採招募及徵選辦法，開放選手組隊，繳交個人資料進行報名，並由主辦單位進行審查面試。



【相關報名資訊】

1.參加報名之選手需要以完整隊伍組合為單位參賽，5人皆限具中華民國國籍之國民。

2.參加報名之選手需於 2019年12月11日（賽事當日）前年滿 16 歲，即身分證上的出生日期需在 2003年12月10日（含）以前。

3.報名時需於報名網頁上提供姓名、出生年月日、身份證末4碼、連絡方式、Steam好友代碼、個人信箱等個人資料備審，並登記1人為隊長作為主要聯絡對象。

4.隊伍5人皆需達Divine5 （永垂不朽） 以上，有任何賽事相關經驗可以於備註附上。

5. 報名時間：為 2019年9月18日 18:00 起，至9月27日 23:59 止。

6. 報名截止後將由主辦單位進行審查，另行通知面試時間及審查結果。

7.需配合預計於2019年10月16日舉行台灣代表記者會，若有違反社會善良風俗等不良行為，主辦單位有權取消選手之參賽資格、沒收或收回所有比賽相關獎勵、補助。

8.報名連結：https://forms.gle/AW2pq4isTKV1NnT36

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法