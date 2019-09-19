桃園盃全國三級棒球錦標賽21日開打 共92隊、176場次賽事免費看

「第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日開打，市長鄭文燦偕桃猿隊李承禎歡迎市民一同參與這場年度棒球盛事。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日至28日開打，今年邀集國內各縣市86隊、韓國5隊及日本1隊，共92隊參賽，計有176場次比賽，約1700名球員同場較勁，以球會友，將在中平國小、大勇國小、蘆竹義美、開南大學、大園國中、青埔運動公園及國立體育大學的棒球場陸續開打外，今年首次在桃園國際棒球場舉辦青棒開幕戰（23日上午11點），由平鎮高中對戰韓國野塔高中，28日登場的青棒組冠軍戰也在此舉行，能感受在職業棒球場地比賽的氛圍，選手們既振奮又期待。

市長鄭文燦19日出席賽前活動指出，桃園市棒球運動蓬勃發展，擁有完善三級培訓體系，選手實力堅強，在今年度七大比賽中，桃園市獲得4項國家代表權，共取得2個世界冠軍、1個國際組亞軍及1個亞太區亞軍的佳績，他勉勵所有選手切磋球技，拿出最好實力，拚出最好成績，透過比賽交流，讓棒球成為共同語言，另談到棒球屬地主義的合作，不管未來Lamigo桃猿隊動向如何，彼此合作意向不變，桃園也會持續支持Lamigo桃猿隊，期盼桃園國際棒球場未來有更好經營，傳承球隊優良傳統，培養及展現球員與球迷間更深厚的感情。

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「第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日開打，市長鄭文燦勉勵桃園代表隊選手拚出佳績。（記者李容萍攝）

市府教育局表示，今年賽事邀請球隊92隊，少棒組40隊，包含韓國首爾代表隊及京畿道國小2隊；青少棒組有28隊，包含日本北海道國中及韓國培材國中等各1隊；青棒組24隊，包含韓國野塔高中及成南高中2隊；這次參賽的國外隊伍皆為當地前四強或國際賽常客，比賽精采可期。

現場由平鎮高中等19隊代表桃園市參加桃園盃比賽的球隊齊聚球場誓師，為下週的比賽暖身，鄭文燦也和Lamigo桃猿隊李承禎一同為「桃園盃」冰雕灌注祝福與元氣能量，祝福各場次比賽圓滿順利，也歡迎市民一同到上述棒球場參與這場年度棒球盛事。

各賽事場次可至「桃園盃」活動官網查詢。

「第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日開打，市長鄭文燦歡迎市民一同參與這場年度棒球盛事。（記者李容萍攝）

「第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日開打，市長鄭文燦（中）歡迎市民一同參與這場年度棒球盛事。（記者李容萍攝）

「2019桃園市第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日至28日開打，市轄隊伍開心丟帽慶祝。（記者李容萍攝）

「第四屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」21日開打，市長鄭文燦歡迎市民一同參與這場年度棒球盛事。（記者李容萍攝）

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