田中將大先發拼主場封王 今日賽事預告與轉播

洋基田中將大先發拼主場封王。（資料照，美聯社）

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大聯盟例行賽，早上6點半洋基在主場續戰天使，洋基推出「神之子」田中將大先發迎戰希尼（Andrew Heaney ）。洋基目前戰績99勝54敗，美聯東區封王魔術數字來到1，明天有望在主場順利封王。早上7點印地安人在主場對決老虎，印地安人目前拉出一波3連勝，在美聯外卡爭奪戰僅落後光芒半場勝差，我國旅美好手張育成有機會上陣幫助球隊，各位球迷別錯過精彩轉播！

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中職部分兩地開打，富邦悍將在新莊對決統一獅，悍將由洋投包林傑掛帥先發，統一則是施子謙主投，悍將下半季目前位居第二，距離龍頭中信兄弟仍有3.5場勝差。另一場Lamigo桃猿在主場迎戰中信兄弟，雙方分別推出多猛與赫猛先發上演「洋投大對決」，請球迷鎖定精彩轉播！

超級1000系列中國羽球公開賽，邁入8強賽事，台灣一姐戴資穎、台灣一哥周天成將分頭出擊，戴資穎預計晚上7點30分於女單8強對陣泰國選手布莎南，周天成則在中午12點30分對決丹麥名將安童森，大家記得鎖定轉播幫小戴、小天加油！！

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中國羽球公開賽8強

11:00、18:00 愛爾達體育三台

MLB

06:30 天使@洋基 民視

07:00 老虎@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 太平洋聯盟賽事 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

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