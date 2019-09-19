桌球亞錦賽》把世界球王逼進決勝局 王泰崴不留遺憾

世界排名198的王泰崴，今竟把世界球王中國許昕嚇出一身冷汗。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019年亞洲桌球錦標賽男單賽事今登場，世界排名198的王泰崴，面對當今世界球王中國許昕，打滿5局才以2:3飲恨，也讓許昕嚇出一身冷汗。

王泰崴男單首輪以直落三輕鬆解決菲律賓選手米沙爾，次輪遭遇頭號種子許昕，前兩局雖以8:11、2:11失守，但第三局起，王泰崴放手一搏，以11:9、以15:13連趕兩局，將對手逼進決勝局，但最終仍以3:11敗北，未能創造驚奇。

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許昕。（資料照，取自國際桌總官網）

王泰崴表示:「今天主要是放輕鬆，沒有壓力的去把教練給的戰術果斷執行，整場打得比較搏殺一點，畢竟對手是世界第一，我只想享受整場比賽，不要留有遺憾。」

許昕賽後也大讚王泰崴的表現，「對手球真的挺好的，理論上單打第一輪都是偏弱的對手，但是打之前我就感覺肯定不好打。比賽我是正常打，他後來基本上搏殺沒有失誤。底下說都簡單，場上被對手抽幾個，確實不輕鬆。」

首輪輪空的陳建安，次輪輕鬆以直落三解決新加坡小將蔡劭恒﹔彭王維也以3:1收拾沙烏地阿拉伯的阿拉巴德、廖振珽以3:0橫掃印尼選手法迪拉，攜手挺進64強。

直拍橫打的洪子翔則以0:3不敵世界排名第8的中國名將梁靖崑，在男單次輪止步。

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