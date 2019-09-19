MLB》「有做但插不進去」明星終結者認了與13歲少女性行為

瓦茲奎茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）日前因與13歲未成年少女發生性關係遭逮，今日賓州法庭公布訴狀內容，瓦茲奎茲表示，「我們有性行為，但我無法完全插入」。

瓦茲奎茲告訴警方，2017年8月，一名13歲少女透過Instagram聯繫到他，他起初覺得對方看起來太年輕，甚至不到16歲，拒絕與她聯絡，不過少女還是發了自拍裸照給他，而他也回傳。

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瓦茲奎茲承認，後來還是把車子開到少女家附近見面，並在副駕駛座脫下她的褲子，他表示，兩人雖然有性行為，但是他無法將性器完全插入少女的陰道，並告訴她要離開了，因為晚上海盜隊還有比賽。

少女也表示，大概嘗試了一分鐘之後他就放棄了。不過到了2019年7月，他再度傳訊息聯絡現年已16歲的少女試圖想繼續發生關係，被少女的母親發現並報警。

瓦茲奎茲因為與未成年少女發生性關係、並誘拐兒童等罪行，本月17日在匹茲堡的公寓內遭到賓州警方逮捕，海盜球團也在同天依據大聯盟選手規範將瓦茲奎茲施以行政休假。

現年28歲的瓦茲奎茲過去4年是海盜隊的不動守護神，累計15勝9敗89次救援成功，防禦率2.17，本季56場出賽拿下28次救援成功，防禦率1.56，表現優異，曾經2度入選明星賽，他如今被逮也為海盜隊季中帶來影響。

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