中職Live》鄧志偉陽春彈 桃猿1分差領先統一獅

第四局

4局上，吳桀睿擊出一壘界外飛球遭接殺，鄧志偉揮出左外野陽春砲，統一獅本場比賽首次得分，下一棒江亮緯被三振，黃恩賜中外野飛球出局。

4局下，朱育賢遭三振，廖健富中間方向穿越安打，余德龍右外野飛球出局，詹智堯中外野飛球遭接殺。

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第三局

3局上，林祐樂擊出一壘滾地球，一壘手陳俊秀自踩壘包出局，林靖凱右外野飛球出局，林安可選到四壞球保送，蘇智傑纏鬥到滿球數擊出右外野深遠飛球遭接殺。

3局下，林立打出右外野安打，靠著腳程攻佔二壘得點圈，陳俊秀游擊滾地球遭刺殺，並未推進跑者，林泓育中外野飛球遭接殺，跑者待在二壘，郭嚴文右外野飛球遭接殺。

第二局

2局上，鄧志偉、江亮緯遭三振，黃恩賜、柯育民接連揮出安打攻佔一、三壘，林祐樂打擊時，柯育民盜壘失敗，統一無功而返。

2局下，余德龍滿球數擊出中外野飛球出局，詹智堯二壘滾地球遭刺殺，藍寅倫三壘滾地球出局，桃猿3上3下。

第一局

1局上，兩出局後，蘇智傑擊出右外野落地安打，下一棒吳桀睿打出捕手前滾地球遭到刺殺。

1局下，藍寅倫打出中間方向穿越安打，林立獲得保送，第三棒陳俊秀犧牲短打推進壘上跑者，林泓育三壘方向安打，清光壘上跑者帶有2分打點。郭嚴文左外野深遠安打，桃猿攻佔一、三壘，朱育賢滿球數遭三振，是潘威倫生涯第1099次三振，廖健富滿球數同樣遭三振，潘威倫達成生涯1100K。

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統一獅先發打線:

1. 林靖凱 2B

2. 林安可 RF

3. 蘇智傑 LF

4. 吳桀睿 DH

5. 鄧志偉 1B

6. 江亮緯 CF

7. 黃恩賜 3B

8. 柯育民 SS

9. 林祐樂 C

先發投手:潘威倫

Lamigo桃猿先發打線:

1. 藍寅倫 RF

2. 林立 3B

3. 陳俊秀 1B

4. 林泓育 DH

5. 郭嚴文 2B

6. 朱育賢 LF

7. 廖健富 C

8. 余德龍 SS

9. 詹智堯 CF

先發投手: 翁瑋均

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