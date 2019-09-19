籃球》NBA合約沒了、CBA也去不成 前湖人球星恐慘成兩頭空

畢斯利（右）不但沒了NBA合約，現在傳出可能連CBA都打不了。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年榜眼、也是前湖人前鋒的畢斯利（Michael Beasley），今夏原傳出已與活塞達成一年協議，最後卻因為38歲的「單打喬」強森（Joe Johnson）加盟而告吹，更慘的是，本來有中國CBA球隊捧260萬美元合約搶人，不過現在卻傳出因他違反NBA禁藥規定，恐怕會落得兩頭空。

30歲的前鋒畢斯利，今年二月在交易截止日前從湖人被換到快艇，但他沒有為快艇打過任何一場比賽就遭到釋出，隨後廣東宏遠隊開出了一份天價合約網羅他，雖然他場均能貢獻22.4分、9.8籃板和4.4次助攻，卻僅出賽了5場，連季後賽都沒有登場，不過最後還是隨廣東隊拿下今年總冠軍。

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今夏結束中國之旅後，畢斯利投身自由市場待價而沽，沒想到稍早卻被爆出因違反禁藥規定遭禁賽5場，這表示就算如果未來有NBA的球隊願意簽下他，畢斯利仍得先執行5場禁賽才能夠上場打球。而畢斯利雖然一度和活塞達成協議，不過底特律大軍最後選擇簽下「單打喬」，畢斯利的正式合約也告吹。

畢斯利遭禁賽5場只適用於NBA，他去中國打球應該不會受到影響，不過《The Athletic》記者Shams Charania之前曝料，有消息透露CBA已經開始實施新的監管政策，阻止各隊簽下在其他聯盟因違反藥物、暴力條例遭禁賽的球員。如此一來，畢斯利恐怕最後連CBA也無緣。

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