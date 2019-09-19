中國賽》台灣一姊戴資穎拍落日本大堀彩 晉級女單8強（影音）

戴資穎擊敗日本正妹大堀彩，勇闖女單8強。（勝利提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽今日展開第3天賽事，即使又有女單種子選手提前中箭落馬，台灣一姊戴資穎在次輪以21：19、21：14擊敗日本正妹大堀彩，勇闖女單8強，下週世界排名積分確定能小幅上升。

戴資穎去年首戰出局，昨先於32強以21：9、21：16解決世界排名32的馬來西亞選手謝抒芽，取得對戰6連勝及女單16強門票，今日再遇到對戰5次從未輸過的大堀彩。

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戴資穎在前半段慢熱，陷入5：8落後頹勢，但她仍以11：10領先進入首次技術暫停，而下半局重拾水準，利用多變手法調動對手，也獲得4個局點機會，即使被對手化解3個，依舊靠著精湛的反拍技術，有驚無險先馳得點。

戴資穎在次局先取得5：1領先，即使一度被追到2分差距，仍很快穩住陣腳，最多握有7分領先，最終就以直落2收下對戰6連勝。

8強門票到手後，戴資穎下週確定能至少進帳6600分積分，而她明日將對上南韓選手金佳恩及泰國好手布莎南之間的勝方，也要尋求追平個人2016年4強的中國賽最佳成績。

戴資穎。（勝利提供）

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