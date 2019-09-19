海碩盃》莊吉生3盤不敵澳客 無緣破16強魔咒

台灣選手莊吉生落敗。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋進行，「寶島一哥」莊吉生未能突破連續4年16強止步的魔咒，5：7、6 ：4、6：7（6：8）不敵澳洲第9種子柏特（Alex Bolt），台將無人更上層樓挺進前8，已提前結束單打賽程。

目前世界男單132名的莊吉生，本屆榮膺第6種子，次輪初登場「射日」開胡，，已是東道主最後希望。Jason第3輪卻遭左撇子澳客狙擊，苦戰2小時23分鐘無緣藉地主優勢擺脫「16強魔咒」，讓今年原已吞下2連敗的柏特復仇，也把對戰紀錄改寫為勝負各2。

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台灣選手莊吉生力拼個人最佳成績。（記者黃志源攝）

台澳雙雄開賽互保僵持不下，莊吉生5：6時盤末遭破發，首盤拱手讓人。次盤「寶島一哥」全力反撲，4：4把握柏特雙誤機會，積極上網搶攻首度回破，歷經「丟士」再保扳回一城。決勝盤莊吉生乘勝追擊，不但克服第2局被破危機，緊接著突破再保3：1拉開差距，可惜5：4聽牌關門不成反遭破發，進入搶7他又錯失4：2優勢，讓柏特倒趕3球超前，最終6：5時再浪費1個賽末點，Jason挨了愛司又回擊出界，連4屆16強飲恨。

台灣選手莊吉生。（記者黃志源攝）

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