MLB Live》張育成首打席滾地出局 印地安人1：0老虎

第三局
3下，張育成敲出游擊滾地球出局，佛里曼滿球數時敲出右邊方向安打上一壘，林多敲出三壘方向的軟弱滾地球形成內野安打，一、二壘有跑者。老虎隊進行挑戰，挑戰失敗，一、二壘有跑者。莫卡多敲出雙殺打，三出局。
第二局
2下，盧普洛飛球出局，雷耶斯滾地出局，培瑞茲滾地出局，三上三下。
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2上，1出局後，葛萊納（Grayson Greiner）敲出左外野射牆安打，但他在跑向二壘時遭盧普洛精彩外野助殺出局，這局克萊文傑投出三上三下。
第一局
1下，林多敲出二壘安打上壘，莫卡多犧牲觸擊讓跑者上三壘，山塔納敲出較淺的外野飛球，林多展現優異的跑壘速度與滑壘技巧，跑回印地安人隊首分。普伊格遭到三振，三出局。
1上，首局克萊文傑用了33球，被打出兩支安打投出1次保送，讓老虎隊擠成滿壘，最後他讓莫瑟（Jordy Mercer）打出飛球出局化解失分危機。
印地安人先發打線
1. Francisco Lindor SS
2. Oscar Mercado CF
3. Carlos Santana 1B
4. Yasiel Puig RF
5. Jordan Luplow LF
6. Franmil Reyes DH
7. Roberto Perez C
8. 張育成 3B
9. Mike Freeman 2B
先發投手：克萊文傑（Mike Clevinger）