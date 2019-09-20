MLB》釀酒人近14戰獲12勝 外卡出線機會濃厚

釀酒人明星外野手肯恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今在主場以5：1擊敗教士，系列賽4場獲3勝對戰優勢，過去14場比賽拿下12勝，目前戰績83勝70敗，暫時擠下小熊，排名國聯外卡第2。但贏球卻傳出壞消息，明星外野手肯恩（Lorenzo Cain）在比賽中提前傷退，傷勢情形要等檢查結果再做確認。

釀酒人推出萊爾斯（Jordan Lyles）先發，他雖然未投滿5局，但表現仍算中規中矩，總計主投4.2局被敲3安送出9次三振，4局上，遭教士強打一壘手哈斯默（Eric Hosmer）陽春彈砲轟，失掉唯一1分，退場時球隊還以3：1領先。最終勝投記給接替投球的的佩洛塔（Freddy Peralta），他中繼1.1局飆3次三振無失分。

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釀酒人先發投手萊爾斯。（USA TODAY Sports）

4局上，哈斯默陽春砲炸裂。（法新社）

1局下，國聯前MVP布朗（Ryan Braun）敲中外野深遠2壘安打帶1分打點，送回獲保送的摩斯塔卡司（Mike Moustaka），釀酒人先馳得點；3局下，釀酒人再藉由教士先發盧切斯（Joey Lucchesi）暴投，跑回此役第2分。

布朗。（法新社）

4局下，肯恩敲陽春砲棒打盧切斯，本季個人第10轟出爐，連3季全壘打支數上雙，本場比賽3支1，但因左腳踝不適提前在第5局退場，釀酒人球團也將持續追蹤他的傷情。肯恩本季受到右拇指及膝蓋傷勢困擾，打擊成績較往年下滑，打擊率0.251創6年來新低。

釀酒人今天贏球，目前落後同區第1名紅雀2.5場勝差，外卡排名則躍居第2，接下來系列賽對手勝率皆未超過5成，分別是海盜、紅人及洛磯，晉級季後賽機會濃厚。

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