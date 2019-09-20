歐霸》大物降臨？ 格林伍德破曼聯歐戰最年輕進球紀錄

格林伍德攻進在曼聯一軍的首顆進球，同時打破隊史最年輕於歐戰的進球紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸小組賽輪賽事，L組首輪賽事由英超「紅魔」曼聯主場迎戰來自哈薩克聯賽的阿斯塔納，曼聯靠著年僅17歲的小將格林伍德（Mason Greenwood）的職業生涯首顆進球，這也是曼聯隊史在歐戰中最年輕取得進球的紀錄，終場曼聯即以1：0擊退來訪的阿斯塔納。

上半場兩隊戰成0：0平手，直到比賽第73分鐘，格林伍德在禁區內右側帶球下底，以相當小的角度射門，皮球直接穿過門將跨下進網，至比賽終了前兩隊皆未能再有所突破，最終曼聯以1球之差氣走遠道而來的阿斯塔納，取得本季歐戰開門紅並收下3分積分。

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這位未滿18歲的英格蘭新星，打破曼聯原有最年輕歐戰進球的紀錄，原紀錄正是現年21歲的隊友拉許福德（Marcus Rashford）所創造，當年（2016年）紀錄由拉許福德以18歲又117天的幼齡寫下，如今10月1日才要滿18的格林伍德（17歲又353天）正式將隊史記錄改寫。

紅魔主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）在賽後說到：「我很肯定他（格林伍德）今晚回家肯定會很開心，今晚的比賽對這些年輕的球員們來說肯定是個很棒機會去學習經驗。」

拉許福德認為格林伍德的成長將會比各界預期的還要快，且他將不再只有「潛力」，而是很快將成為陣中重要的一員。除了格林伍德外，曼聯今派出的鋒線陣容全是年輕小將，包括年僅19歲的戈麥斯（Angel Gomes）、鍾（Tahith Chong），以及已站穩先發地位的拉許福德，平均年齡還不到20歲，曼聯的未來可說是相當值得期待。

格林伍德以17歲又353天的年紀，打破隊史最年輕於歐戰進球的紀錄。（法新社）

隊史最年輕於歐戰的進球，原紀錄為拉許福德於2016年所寫下。（法新社）

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