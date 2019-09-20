歐霸》「槍手」18歲小將歐戰首先發 斬獲1球2助攻超狂！

薩卡本場貢獻1球2助攻，攻進效力槍手一線隊的生涯首顆進球。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃小組賽，F組賽事首輪由德甲法蘭克福主場迎戰英超「槍手」兵工廠，槍手在18歲小將薩卡（Bukayo Saka）於歐戰首度先發，繳出1球2助攻的超水準表現下，終場以3：0成功踢館法蘭克福，拿下小組賽開門紅全取3分積分。

比賽第38分鐘，兵工廠把握住一次快攻機會，年僅20歲的威爾洛克（Joe Willock）在禁區內射門，雖被防守者阻擋到，但皮球的不規則彈跳閃過門將攔阻，這名20歲的小將攻進個人身披槍手球衣的首顆進球。

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半場結束槍手帶著1：0的比分進入下半場，比賽轉捩點來到第79分鐘，法蘭克福中場科爾（Dominik Kohr）因犯規領到本場第二張黃牌，而換到紅牌被請出場，在少打一人的情況下，主隊面臨絕對劣勢。

科爾（圖中）吞下本場第2張黃牌，換得一張紅牌而被請出場。（路透社）

吞紅牌的傷害隨後產生，比賽第85分鐘，薩卡在禁區外一腳遠射，射向左側立柱進網，這是他個人首顆效力槍手一線隊的進球。緊接著比賽第87分鐘，薩卡再次送出助攻，讓奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）攻下錦上添花的1球，最終兵工廠以3：0輕取法蘭克福。

法蘭克福和兵工廠上賽季皆為歐霸盃4強隊伍，法蘭克福於4強敗給上季冠軍切爾西，兵工廠則是擊敗瓦倫西亞殺進決賽才落敗，這賽季這兩隊上季4強隊伍便於小組賽抽籤進同組，F組的戰況相當受到各界矚目。

法蘭克福上賽季表現相當優異的塞爾維亞射手約維奇（Luka Jović）這賽季轉隊至皇家馬德里，對於鋒線戰力上的損失相當大，相反的槍手今夏還用隊史最高轉隊費，挖角來里爾的象牙海岸邊鋒佩佩（Nicolas Pépé），鋒線戰力不減反升，因此各界還是看好兵工廠能夠以小組第一出線。

威爾洛克（圖中）踢進全場第一球，也是生涯第一顆效力槍手一線隊的進球。（美聯社）

奧巴梅洋攻進錦上添花的一球，幫助槍手鎖定勝局。（路透社）

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