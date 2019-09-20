足球》又是卡瑞厄斯！ 這失誤讓球迷都搖頭（影音）

LORIS KARIUS HAS DONE IT AGAIN.



WHAT A LEGEND!pic.twitter.com/1JhUE74bva — Football HQ （@FootbaII_HQ） 2019年9月19日

〔體育中心／綜合報導〕前利物浦門將卡瑞厄斯（Loris Karius）又發生離譜失誤，今天面對布拉提斯拉瓦的比賽中，他在禁區外圍不慎讓對手獲得空門機會，最終球隊也以2：4輸掉了比賽，似乎還沒走出歐冠失利的陰影。

歐聯盃首場比賽，貝西克塔斯客場迎戰布拉提斯拉瓦，開賽僅14分鐘，布拉提斯拉瓦將球開到貝西克塔斯禁區外圍，此時後者的3名防守球員已經將前鋒卡在了身後，原本以為能夠順利守下這球，但卡瑞厄斯的處理讓許多人都搖頭。

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從影片可以看到，卡瑞厄斯衝到隊友身旁，突然將球往後頂，同時也把隊友撞倒，隨後對方前鋒斯博拉爾（Andraz Sporar）逮到空門機會，右腳推射破網，幫助球隊先馳得點。最終卡瑞厄斯狂失4球，終場貝西克塔斯以2：4不敵對手。

卡瑞厄斯在去年歐冠決賽連續發生2次要命失誤，導致利物浦無緣拿下睽違13年的大耳朵盃，最後主帥克洛普（Jurgen Klopp）對他信心盡失，同時也被紅軍租借至貝西克塔斯。

卡瑞厄斯又發生失誤。（路透）

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