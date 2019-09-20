MLB》田中將大7局好投退天使 洋基百勝美東封王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍強投田中將大今天在主場面對天使，繳出7局6K失1分的優質先發，再加上隊友單場4轟火力加持下，終場以9：1大勝，田中勇奪本季第11勝，除了助隊連兩季拿下百勝晉級季後賽外，也是隊史自2012年之後再度在美聯東區封王。

洋基在主場奪下本季第100勝，也順利奪下分區冠軍。（美聯社）

美聯東區龍頭洋基此役砲聲隆隆，拉梅修（DJ LeMahieu）率先開砲，2局下從天使先發希尼（Andrew Heaney）手中擊出3分砲，天使全場僅靠著卡胡（Kole Calhoun）4局上的陽春砲得分，賈納（Brett Gardner）下個半局也回敬一發陽春砲，6局下再敲出帶有2分打點的右外野二壘安打，幫助洋基前六局取得6：1領先。

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拉梅修敲出3分砲。（美聯社）

洋基先發田中將大擺脫前兩場先發低潮，此役投得威風八面，先發7局飆出6次三振，僅被敲出4支安打失1分。洋基8局下攻勢再起，梅賓（Cameron Maybin）和佛雷瑟（Clint Frazier）雙雙開轟，單局挹注3分，洋基終場以9：1擊敗天使，在主場順利拿下分區冠軍，這也是洋基隊史第20座。

這也是洋基本季第100勝，總教練布恩（Aaron Boone）成為隊史首位前兩季都達成百勝的教頭。

田中將大繳出7局失1分的優質先發，幫助洋基封王。（法新社）

田中將大。（法新社）

賈納（右）。（歐新社）

梅賓。（法新社）

佛雷瑟。（法新社）

查普曼關門成功，幫助洋基順利封王。（法新社）

沙巴西亞與總教練布恩擁抱慶祝。（歐新社）

田中將大與總教練布恩擁抱慶祝。（今日美國）

總教練布恩成為洋基隊史首位前兩季都達成百勝的教頭。（歐新社）

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