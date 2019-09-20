MLB》羅德里奎茲6局飆10K 紅襪擊退巨人終止2連敗

羅德里奎茲奪下本季第18勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今繼續在主場面對巨人，豆城軍先發投手E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）此役主投6局僅失1分，還送出多達10次三振，加上游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）貢獻3分打點，終場紅襪以5：4險勝巨人，三連戰避免遭橫掃。

首局落後1分的紅襪很快發動反擊，班尼泰迪（Andrew Benintendi）率先敲出二壘安打，隨後德弗斯（Rafael Devers）與柏格茲連續擊出帶有打點的安打，紅襪要回領先。

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柏格茲此役貢獻3分打點。（美聯社）

二局下紅襪持續進攻，2出局一、三壘有人的情況下，德弗斯敲與柏格茲再度建功，兩人雙雙擊出安打，幫助球隊取得4分領先。儘管巨人在後半局攻下3分，但紅襪中繼巴恩斯（Matt Barnes）與終結者沃克曼（Brandon Workman）成功守住勝利，最終紅襪以1分差擊退巨人，終止2連敗。

投手方面，羅德里奎茲6局僅被敲2支安打失1分，飆出10K，成功收下本季第18勝，而巨人先發邦賈納（Madison Bumgarner）主投5局被敲9安，失掉5分都是自責分，苦吞第9敗。

德弗斯（右）敲安帶打點。（美聯社）

邦賈納5局掉5分吞敗。（USA TODAY Sports）

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