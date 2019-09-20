MLB》即將吞下百敗賽季 馬林魚仍計劃與總教頭續約

馬丁利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據馬林魚隊記者Daniel Álvarez-Montes報導，馬林魚隊預計將會與總教練馬丁利（Don Mattingly）續約，明天球團將會正式發佈相關消息。

現年58歲的馬丁利的4年教練約將在賽季結束後到期，許多人都猜測他並不會繼續待在馬林魚隊，因為當時基特（Derek Jeter）接下馬林魚隊後大肆清空舊朝人員，而馬丁利與總管希爾（Michael Hill）是在前任老闆羅利亞（Jeffrey Loria）時所簽下。

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現任CEO基特曾在上個月表示，他們還沒決定是否要續留馬丁利，而馬丁利也曾向基特喊話，希望能夠續留馬林魚隊。

基特。（資料照，今日美國）

馬丁利在馬林魚隊留下272勝364敗不到5成的帶隊成績，本季幾乎確定要成為百敗球隊，但這並不能夠全部責怪馬丁利。因為2016年時隊伍還有著79勝82敗接近五成的戰績，但在王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）因船難過世後，球隊便開啟了大甩賣，在2017年的77勝85敗後，馬林魚隊連續兩年的戰績合計僅有116勝197敗。

馬丁利目前已經是馬林魚隊史在位時間最長的總教練，現在他也接受了球團的重建規劃，預期將繼續坐鎮休息室穩定年輕小將的軍心，馬林魚隨隊記者Joe Frisaro認為，保留馬丁利的這個舉動，代表球隊將能延續休息室的連續性，這是馬林魚在這幾年動盪不斷的狀態下相當缺乏的東西。

不只馬丁利，有消息指出馬林魚同時也會宣布與陣中內野手羅哈斯（Miguel Rojas）簽下一張2年的延長合約。

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