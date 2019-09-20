MLB》佛爾雷提8局好投勝投飛了 卡本特延長賽開轟退小熊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區龍頭紅雀今天對上小熊，下半季表現神勇的佛雷爾提（Jack Flaherty）依舊繳出好投，主投8局飆8K失1分，不過馬丁尼茲（Carlos Martinez）9局關門放火，讓到手的勝投飛了，所幸卡本特（Matt Carpenter）延長第10局敲出致勝陽春砲，紅雀終場以5：4氣走小熊，繼續朝分區封王邁進。

卡本特敲出致勝陽春砲。（美聯社）

紅雀3局上率先發動攻勢，艾德曼（Tommy Edman）敲安，貝德（Harrison Bader）獲得四壞球保送，佛雷爾提敲安攻占滿壘，佛勒（Dexter Fowler）擊出雙殺打送回球隊第1分。

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小熊強打瑞佐（Anthony Rizzo）此役傷癒歸隊，在3局下敲出帶有追平分的陽春彈，紅雀新王牌佛雷爾提全場也只失這1分，後面5局展現恐怖壓制力，連續解決10名打者，僅讓對手靠著1支安打上壘，佛雷爾提此役先發8局飆8K，只被敲出4支安打失1分，另有1次保送，防禦率降至2.96。

紅雀5局上攻勢再起，艾德曼敲出右外野三壘安打，貝德適時敲安打回超前分，紅雀6局再靠著3安串連再添2分，前8局取得4：1領先。

紅雀9局下推出馬丁尼茲關門，未料他提油救火，投出1保送還被敲出3支安打失2分，米勒（Andrew Miller）臨危受命登板也無法止血，紅雀單局狂失3分被扳平，也讓佛雷爾提與第11勝擦身而過。

紅雀未讓小熊開心太久，卡本特在10局上從金布瑞（Craig Kimbrel）手中敲出致勝陽春砲，幫助紅雀終場以5：4險勝小熊，國聯中區封王魔術數字降至M7。小熊近期苦吞3連敗，也暫時把外卡第二的位置讓給釀酒人，目前落後1場勝差。

佛雷爾提8局飆8K僅失1分。（歐新社）

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