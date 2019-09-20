MLB》藍鳥名將之子同場發揮 小畢歇特卻意外遭頭部觸身

小比吉歐。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕無緣季後賽的藍鳥與金鶯正面交手，藍鳥在7局上進帳6分大局，鎖定戰果，終場以8：4擊敗對手，系列賽完成橫掃，近9場比賽拿7勝。

藍鳥3位名將之子同場發威，排在2至4棒的小比吉歐（Cavan Biggio）、小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）各敲出2支安打，合力貢獻7分打點，小比吉歐還與小古利爾在4局上演出背靠背全壘打，當時替球隊超前比數。

請繼續往下閱讀...

小古利爾。（美聯社）



金鶯先發伊諾亞（Gabriel Ynoa） 前6局僅遭背靠背全壘打失2分，7局上被敲1支安打後退場，接替投球的史考特（Tanner Scott）及塔德（Dillon Tate）無法有效壓制對手攻勢，原先平手局面瞬間被拉開比分，藍鳥單局進攻10個人次，敲出4支安打，另有3次保送，灌進6分，鎖定比賽勝利，伊諾亞投6.2局掉3分，雖是一場優質先發仍吞9敗。

藍鳥推出凡特（Wilmer Font）假先發，2局投球無失分。中繼上場的凱伊（Anthony Kay）完成4局投球，被敲4支安打失2分，靠著隊有7局上打擊掩護，順利摘本季第1勝。

凱伊。（USA TODAY Sports）

遺憾的消息是，另一位名將之子小畢歇特（Bo Bichette）在6局上打擊時遭頭部觸身球，隨後雖留在場上繼續比賽，並在7局上登場打擊，但該打席領到三振，下半局退場由伍雷納（Richard Urena）接替游擊守備 ，球團將安排他進行更精密檢查，持續追蹤他的頭部情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法