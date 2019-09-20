MLB》延長雙殺打進致勝分 水手橫掃海盜奪5連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕水手作客海盜主場3連戰最終戰，兩隊正規9局結束戰成5：5平手，延長11局諾拉（Austin Nola）雖擊出滾地球造成出局，但納瓦耶茲（Omar Narvaez）在一二壘間來回跑壘的時間已足夠讓隆恩（Shed Long）回本壘攻下致勝分，終場水手以6：5獲勝，除橫掃海盜外還拿下近期的5連勝。

納瓦耶茲雖被夾殺出局，但幫助隊友跑回本壘攻下致勝分。（美聯社）

2局上半，由水手率先發動攻勢，靠著3支安打、1次保送和海盜送的2次失誤，水手一連攻下4分形成大局。下個半局，海盜面對菊池雄星立馬做出反擊，狄亞茲（Elias Diaz）、Jake Elmore以及先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）接連掃出3支二壘安打，紐曼（Kevin Newman）再補上一支一壘安打，同樣攻下4分扳平比數。

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5局下半，海盜的Jake Elmore再度建功，擊出帶有1分打點的一壘安打超前比分。7局上半水手的諾拉在2出局一二壘有人的情況下，擊出帶有1分打點的一壘安打追平比分，將戰局延長。

海盜右外野手Jake Elmore本場貢獻3支安打，外帶2分打點。（美聯社）

比賽直到11局上半，隆恩先靠著失誤上壘，雖然路易斯（Kyle Lewis）被三振，但納瓦耶茲隨後補上一壘安打，形成一三壘有人的局面，諾拉擊出滾地球出局，原在一壘上的納瓦耶茲雖被夾殺，但至少爭取到隆恩平安回本壘得分的時間。11局下半海盜未能有所突破，最終海盜以5：6不敵水手吞下近期6連敗。

水手推派出日籍強投菊池雄星掛帥先發，但表現差強人意，僅投4局便失4分無關勝敗，後援投手布瑞南（Brandon Brennan）投1局0失分收下本季第3勝， 11局下半Erik Swanson登板關門，雖投出1次保送，但也送出3次三振無失分，收下本季首次救援成功。

海盜先發投手瑪斯古夫投5局被敲5安失4分，另送出6張老K無關勝敗，後援1局被敲1安失1分的霍梅斯（Clay Holmes）則吞下本季第2敗。

海盜先發投手瑪斯古夫，今投5局失4分無關勝敗，另敲出一支二壘安打帶有1分打點，最後也回本壘得到分數。（法新社）

菊池雄星今投4局失4分無關勝敗。（美聯社）

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