MLB》被棒球耽誤的YouTuber？達比修有驚人練投畫面釋出（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍先發投手達比修有，今天在自己的YouTube頻道上傳了自己在牛棚的練投影片，標題為「不再受控球所苦棒球YouTuber（33歲住美國）的牛棚動畫」，讓人能一窺大聯盟投手在牛棚時練習的畫面。

達比修透露，這個影片是在他美國時間9月17日的牛棚練投，影片當中他練了四縫線、二縫線、普通曲球、滑球、指叉球以及變速球，他在練投的同時，旁邊的教練也都會給他建議，他在練投時也會模擬真實比賽情況，並在練習後段有人站在打擊區，他也透露當日他二縫線的狀況並不佳。

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這個影片釋出後，許多網友都在底下留言，有美國球迷期待他美國時間周日對上紅雀隊的先發。也有日本球迷開玩笑表示：「副業是大聯盟選手的男人」、「本業：YouTuber、副業：職業選手、興趣：打棒球」。

達比修有在今年明星賽後擺脫控球的毛病，主投73.1局僅送出7次的保送，比起上半季97局就投出49次保送的表現要好上許多，他的成績也隨著控球改善後向上提升，他明星賽前的防禦率為5.01，明星賽後則是2.70，上一場對上紅人隊的比賽，他更是單場狂飆13次三振，其中還一度連續三振掉8名打者。

達比修有上場對紅人先發主投7局飆出13次三振。（資料照，法新社）

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