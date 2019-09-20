籃球》美夢幻滅於世界盃之後 美國男籃依舊排名第一

美國依舊維持世界排名第一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在2019籃球世界盃表現不佳，僅獲得隊史最差紀錄的第7名，但這支籃球強權在賽會結束後，依舊位居FIBA世界排名第一（786.4分）的寶座，甫奪冠的「無敵艦隊」西班牙則維持在第二的位置（731.5分）。

除了一二名維持一樣之外，本屆世界盃獲得第4名的澳洲，FIBA世界排名向上爬升8個名次來到第3的位置（673.6分），亞軍阿根廷上升一個名次來到第4（670.5分），季軍法國下降兩個名次變第5（665.4分），最被看好拿冠軍的塞爾維亞則下修2名到第6（661.6分）。

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此外殺進8強的兩支大黑馬捷克和波蘭，分別大幅上升14和12個名次，捷克排名衝上第10（596.8分），波蘭則躍居第13（583.0分）。

各界預期2020年東京奧運，美國男籃的陣容將會帶領美國重返巔峰，數名球星已表態願意出征明年奧運，像是勇士的「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）和防守悍將D.格林（Draymond Green），以及簽下天價延長合約的里拉德（Damian Lillard）。

經過這次失利，明年美國將召集超級球星入隊，組成「復仇者聯盟」，以達到奧運男籃項目的4連霸目標，自2008年北京奧運以來，2012年倫敦奧運和2016年里約奧運，美國男籃皆是金牌得主。

世界盃新科冠軍教頭，西班牙主帥Sergio Scariolo說到：「我已經可以預期，明年他們（指美國隊）將變得相當強大！」

奪下自2006年後，也是隊史第2座籃球世界盃（前身世錦賽）的西班牙男籃。（美聯社）

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