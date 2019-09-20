桌球亞錦賽》爆冷﹗鄭怡靜32強戰竟輸給15歲的她

鄭怡靜在亞錦賽女單32強戰爆冷出局。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「台灣一姐」鄭怡靜今天在2019年亞洲桌球錦標賽女單32強戰，爆冷以2:3敗給年僅15歲的南韓天才小將申裕斌﹔劉馨尹也在激戰5局後不敵世界排名第9的日本名將平野美宇，台灣隊女單賽事提前結束。

15歲的申裕斌是南韓備受期待的新星。（取自國際桌總官網）

世界排名99的申裕斌成名甚早，今年在保加利亞公開賽曾賞給世界排名第7的日本女將伊藤美誠1局11:0﹔上個月捷克公開賽更和16歲的同胞趙大成聯手擊敗水谷隼／伊藤美誠，成為世界桌球巡迴賽史上最年輕的混雙冠軍組合，也是南韓寄予厚望的閃亮之星。

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面對陌生的申裕斌，世界排名第10的鄭怡靜一開賽就以2:11、10:12連丟兩局，第三局起鄭怡靜雖回神，以11:9、11:7連追兩局，但決勝局仍以8:11飲恨，爆出開賽以來最大冷門。

世界排名第2的中國名將丁寧，今天也差點踢到大鐵板，面對北韓的車孝芯也是一開賽就連丟兩局，最後連下3局完成大逆轉，驚險晉級16強。

女雙方面，陳思羽／鄭先知在8強戰以1:3不敵第二種子中國組合丁寧／朱雨玲，無緣4強，台灣隊女子組賽事也全數告終。

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