舉重世錦賽》郭婞淳明出賽 早上7點被敲房門接受血檢

郭婞淳賽前練習。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／芭達雅報導〕2019年世界舉重錦標賽在泰國芭達雅舉行，也是爭取2020年東京奧運參賽積分金牌等級賽事，台灣世界紀錄保持人郭婞淳明天出賽，前天清晨7點就被國際藥檢組織敲房門要求藥檢，尿液檢查之外還追加血液檢查。

2020年東京奧運參賽積分改為三階段進行，參賽選手各階段都必須參賽，最後取三階段各一次最佳成績，再加上其中另一次最佳成績，4次成績折算積分，世界前8名取得奧運參賽權。

請繼續往下閱讀...

郭婞淳參加女子59公斤級賽事，並保有抓舉106公斤、挺舉137公斤、總合243公斤三項世界紀錄，出賽備受矚目，前天清晨才7點鐘，就有國際藥檢單位ITA（international testing agency）到郭婞淳下榻的選手村敲門要求藥檢，另一位選手陳士杰也抽中藥檢，郭婞淳還加碼血液檢測。

郭婞淳的教練林敬能表示，郭婞淳在芭達雅適應還不錯，賽前練習都很正常，對於今天的比賽已經準備充分，臨場看競爭對手在比賽中的表現，有一些彈性調整空間，但會依照自巳的節奏出賽。

郭婞淳賽前暖身。（特派記者王元鴻攝）

郭婞淳賽前練習。（特派記者王元鴻攝）

郭婞淳賽前暖身。（特派記者王元鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法