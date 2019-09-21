戴資穎四強對決中國好手陳雨菲 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，路透）

自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，第一場是費城人和印地安人的比賽，我國好手張育成有機會排入先發打線，別忘了為他加油囉，第二場是藍鳥對上洋基，洋基目前正在與太空人競爭美聯第一種子的席位，場場關鍵，第三場則是洛磯對上道奇的賽事，道奇目前擁有全國聯最好的戰績，例行賽來到最後衝刺階段，球迷千萬別錯過轉播囉!

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中職部分有兩場比賽，第一場是統一獅對上富邦悍將的賽事，統一獅派出瑞安對決富邦陳仕朋，第二場則是中信兄弟對上Lamigo桃猿，中信兄弟將派出赫猛對決Lamigo多猛，中信兄弟能否延續氣勢拿下四連勝，或者桃猿能成功擊敗兄弟呢?記得鎖定轉播囉!

中國羽球公開賽來到四強的賽事，戴資穎預計在下午1點的四強戰中對決中國好手陳雨菲，喜歡羽球的朋友千萬別忘了幫小戴加油囉!

MLB

07:00 費城人@印地安人 民視

07:00 藍鳥@洋基 FOX體育、FOX體育3台

10:00 落磯@道奇 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 統一獅@富邦悍將 momo綜合台

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

13:00 羅德@歐力士 FOX體育

13:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

中國羽球公開賽

10:00 四強 愛爾達體育三台

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