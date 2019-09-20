海碩盃》曾俊欣／吳東霖遭老美種子逆轉 4強台灣內戰破局

台灣選手曾俊欣（左）與吳東霖（右）搭檔。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋進行，「夜市小球王」曾俊欣／吳東霖先盛後衰，6：3、6：7（3：7）、5：10 遭美國第4種子金恩（Even King）／瑞斯 （Hunter Reese）大逆轉，地主新星雙打8強止步，球迷期待的「台灣內戰」也宣告破局。

台灣選手何承叡與李冠毅搭檔獲勝。（記者黃志源攝）

曾俊欣（左）與吳東霖（右）搭檔落敗。（記者黃志源攝）

曾俊欣／吳東霖昨晚合力淘汰印度組合之後，今日再出發氣勢如虹，開賽率先雙破3：0拉開，盤尾再度兩破，即使第8局發球失手，照樣先馳得盤。次盤雙方互破開局，緊接著一路保發，僵持不下進入搶7，曾／吳連掉4球陷入被動而丟掉；沒想到「超級搶10」戰況如出一轍，左右開弓的金／瑞瘋狂搶攻，6：0大幅領先，反觀曾／吳苦苦追趕未能力挽狂瀾，抱憾痛失4強門票。

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曾俊欣／吳東霖原本期待與李冠毅／何承叡會師準決賽，如今事與願違，只能請同樣年輕的非種子同胞李／何代為復仇，週六強壓老冤家金恩／瑞斯殺入冠軍戰。

曾俊欣（左）與吳東霖（右）遭逆轉。（記者黃志源攝）

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