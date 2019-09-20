中職》林安可明年二刀流！獅向火腿取經 點出1個執行困難點

林安可（右）明年將以投打二刀流亮相。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨確定無緣季後賽的統一獅隊，今將第一指名林安可取消登錄，為他保留明年新人王資格。總教練劉育辰表示，明年他將以投打二刀流亮相，這會是中職史上首次希望培養這樣的選手。

林安可本季已累積121打席，距離新人王門檻只差3打席，由於打擊率2成55、2轟無法和其他新人競爭，獅隊決定讓他提前關機。自從8月10日初登場以來，林安可多以野手訓練為主，接下來秋、春訓將著重在投手訓練。

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對於這個空前培養計畫，獅隊先前有派人前往日本火腿「取經」，透過王柏融翻譯蕭一傑詢問火腿球團過去如何培養二刀流巨星大谷翔平。

「他們完全以投手訓練為主。」辰總說，過去大谷在火腿時期是朝投手方向去做訓練，其他像是跑壘練習都會盡量不做，避免受傷。不過他也坦言，初步檢視計劃後，有個執行上比較困難的地方。

辰總說，打者大谷到後期幾乎都以指定打擊亮相，這對獅隊來講運作比較困難，「DH會卡到很多選手空間，但讓安可守外野又有受傷風險，因此養成計畫要再檢視調整。」

雖然距離明年球季還有段時間，關於明年如何執行二刀流，辰總已有初步想法，「我們希望投打並進，但並非投5成、打5成，也不會考慮取消DH、投打同時上場，比較可能是投7成、打3成，以不會造成選手調整和球隊調度負擔為主。」

獅隊本季走得顛頗，林安可的二刀流栽培計畫，成為明年令人期待的焦點。即便已向火腿取經，辰總說國外資源和設備還是比較充足，「對於如何運用現有資源去養成，我們一定會更加細心和謹慎。」

林安可也說，二刀流向來是自己的目標，「如果有這個機會，我不會放棄。」

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